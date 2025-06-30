واشنطن: الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد إلى «طريق جديد» في المنطقة

أكدت واشنطن، أمس، أن الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد إلى «طريق جديد» في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الموفد الأمريكي إلى سوريا، توم براك: إن «ما حصل للتو بين إسرائيل وإيران هو فرصة لنا جميعاً للقول: توقفوا، فلنشق طريقاً جديداً»، وأضاف أن «الشرق الأوسط مستعد لحوار جديد، وأنه بات من الضروري إبرام اتفاقات سلام بين كل من سوريا ولبنان وإسرائيل».

وشدد براك على أن «الرئيس السوري أحمد الشرع أوضح أنه يريد السلام على هذه الحدود (..)، وأعتقد أن هذا سيحدث أيضاً مع لبنان. اتفاق مع إسرائيل أمر ضروري».

وفي الشأن السوري، أكد براك أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» يجب أن تندمج في سوريا الجديدة، مشيراً إلى أن «حكومة دمشق هي المحاور الوحيد في سوريا». وفي تعليقه على الأوضاع في غزة، قال الموفد الأمريكي: إن «وقف إطلاق النار في غزة ممكن في المستقبل القريب».