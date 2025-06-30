فيضانات باكستان تقتل 45 شخصاً في 4 أيام

لقي 45 شخصاً حتفهم في باكستان، نصفهم من الأطفال، جراء أمطار غزيرة، أدت إلى فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل منذ الأربعاء مع بداية موسم الأمطار الموسمية، بحسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث، أمس.

وسجلت ولاية خيبر بختونخوا، الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، أعلى حصيلة قتلى، حيث قضى 21 شخصاً بينهم عشرة أطفال.

وأفادت الوكالة بأن 14 من هؤلاء القتلى، بينهم ستة أطفال لقوا حتفهم في وادي سوات، حيث جرفت فيضانات مفاجئة عائلات على ضفة نهر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وسجلت ولاية البنجاب التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد، إذ يقطنها حوالي 130 مليون شخص، وتقع في الشرق على الحدود مع الهند، مقتل 13 شخصاً منذ الأربعاء، ثمانية من هؤلاء الضحايا أطفال، لقوا حتفهم جميعاً عندما انهار سقف منزلهم أو أحد جدرانه. ولقي بالغون حتفهم جراء فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، وأصيب 39 شخصاً في الولاية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة، واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعاً حتى 5 يوليو على الأقل.

وفي مايو قُتل 32 شخصاً، وجُرح أكثر من 150 آخرين في عواصف عنيفة ضربت باكستان، التي شهدت ظواهر جوية متطرفة عديدة هذا الربيع، بينها عواصف برد غير مسبوقة.

تعد باكستان من أكثر دول العالم تأثراً بتغير المناخ، ويعيش سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة ظواهر جوية متطرفة بوتيرة متزايدة.

عاصفتان بالمكسيك

إلى ذلك، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن العاصفة الاستوائية «باري» تشكلت، ومن المتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة على ساحل المكسيك المطل على المحيط الأطلسي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مركز الأعاصير إن مركز العاصفة كان صباح أمس، يقع على بعد حوالي 90 ميلاً (140 كيلو متراً) شرق مدينة توكسبان المكسيكية، وحوالي 165 ميلاً (265 كيلو متراً) جنوب شرق تامبيكو بالمكسيك. وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 40 ميلاً في الساعة (65 كيلو متراً في الساعة)، وكانت «باري» تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 6 أميال (9 كيلو مترات) في الساعة.

وتم توجيه تحذير من العاصفة الاستوائية لمنطقة ساحل المكسيك الممتدة من بوكا دي كاتان جنوباً إلى تيكولوتلا.

من المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة أكبر قليلاً قبل أن تصل إلى ساحل جنوب شرق المكسيك، ومن المتوقع أن تتراجع قوة العاصفة بسرعة بعد انتقالها إلى داخل البلاد.

عاصفة فلوسي

وفي غضون ذلك، تشكلت العاصفة الاستوائية «فلوسي» قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك، وكانت العاصفة على بعد نحو 240 ميلاً (390 كيلو متراً) جنوب أكابولكو، وتتحرك غرباً بسرعة 9 أميال/ساعة (15 كم/ساعة) مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 40 ميلاً/ ساعة (65 كم/ساعة).

وتم إصدار تحذير من العاصفة الاستوائية لمنطقة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك الممتدة من زيهواتانيجو إلى كابو كورينتيس، ومن المتوقع أن تتحول العاصفة «فلوسي» إلى إعصار، لكنها ستبقى في المياه المفتوحة غرب المكسيك.