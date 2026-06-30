إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في مبنى سكني في موناكو





أسفر انفجار عبوة ناسفة عن إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يرمولاييف وشخصين آخرين في موناكو الإثنين، في عمل "نفذ عن عمد" وغير مسبوق في الإمارة وفق ما أعلنت السلطات.

وأُصيب ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر الإثنين في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في موناكو يقع في شارع يمتد على طول الحدود مع فرنسا قرابة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش).

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، بأن أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرمولاييف.

وكان وزير الدولة في الإمارة كريستوف ميرمان قال لوكالة فرانس برس في البداية إن الانفجار يبدو أنه "هجوم"، لكنه تراجع لاحقا عن استخدام هذا المصطلح واصفا الواقعة بأنها "انفجار نفذ عن عمد".

ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادثة بأنها "جريمة نكراء" و"صدمة للمجتمع برمّته".

وأشار أحد مساعدي وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أن الشرطة تعمل "على العثور على الجاني الذي لاذ بالفرار".

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس من موقع الحادثة بوجود تعزيزات أمنية مكثفة مع فرض طوق أمني يمنع الوصول إلى المنطقة، في حين كانت مروحية تحلق في الأجواء.

وقال المدعي العام ستيفان تيبو إن مشتبها به ترك حقيبة أو طردا في بهو المبنى قبل مغادرته، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير حتى اللحظة إلى سبب استهداف هذا المبنى.

وقال ميرمان إن زوجين في الخمسينات أو الستينات من العمر أصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاما "يرجح جدا أنه قريب للزوجين" بجروح أقل خطورة، دون أن يكشف الوزير هوياتهم.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لأربعة أشخاص آخرين أصيبوا بصدمة وجروح ناتجة عن تطاير زجاج النوافذ جراء الانفجار.

وذكر ميرمان أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على ما يبدو على براغ وخردق (كرات حديد صغيرة).

وقال "على حد علمي، هذه المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملا مشابها" لافتا إلى أن المدعي العام سيعقد إيجازا صحافيا الثلاثاء.

ويخضع يرمولاييف الذي يقيم في موناكو لعقوبات فرضتها عليه كييف منذ ديسمبر 2023 بسبب نشاطه التجاري في قطاع المشروبات الكحولية داخل شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفق الأجهزة الأمنية الأوكرانية.