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العالم

أفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد تسجيل 24 وفاة

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وام

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أفريقيا الوسطى عن تفشي وباء الكوليرا في البلاد، وذلك عقب تسجيل 24 حالة وفاة و197 إصابة مؤكدة.

وأوضح وزير الصحة، بيير سومسي، أن المعطيات الميدانية أكدت ظهور بؤر للوباء في الدائرتين الصحيتين بيمبو ومبايكي الواقعتين جنوب غرب العاصمة بانغي.

وأبرز الوزير أن الحكومة أعلنت حالة تعبئة شاملة لاحتواء هذا الوباء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للحد من انتشار المرض في المناطق المتضررة والمدن المجاورة، فضلا عن فتح تحقيق لتحديد مصدر هذا التفشي الذي يعد الخامس من نوعه في البلاد.