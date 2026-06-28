ترامب يهدد بـ "إزالة إيران من الوجود"





حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن إيران "ستزول من الوجود" في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.

وجاء هذا التهديد بعد إعلان الجيش الأمريكي عن شن ضربات جوية على "مواقع متعددة" في إيران السبت، وفق ما أفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، ردا على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "الطائرات الأمريكية ضربت للتو مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع رادار ساحلية، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مجددا".

أضاف "قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية (...) وإذا ما حدث ذلك، فإن إيران ستزول من الوجود".

وأثارت الهجمات المتبادلة توترا جديدا بين الطرفين اللذين يتفاوضان لإنهاء الحرب، كما كشفت الهجمات عن حجم المخاطر التي لا تزال تهدد واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط وسلع حيوية أخرى.

وأفاد بيان "سنتكوم" أن الضربات جاءت ردا على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة "كيكو" التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز "محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".