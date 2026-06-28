زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

هز زلزال بلغت قوته 1ر6 درجة شمال شرق اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وهو الأحدث في سلسلة من الهزات الكبرى التي ضربت المنطقة.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا، لكن سلسلة الزلازل الأخيرة التي تزامنت مع موسم الأعاصير أثارت مخاوف بشأن حدوث انزلاقات طينية.

وضرب زلزال اليوم الأحد قبالة ساحل محافظة إيواتي في الساعة 7:25 صباحا بالتوقيت المحلي (2225 بتوقيت جرينتش )، وعلى عمق نحو 40 كيلومترا (25 ميلا)، وهز محافظة أوموري ومناطق أخرى مجاورة.

واليايان معرضة للزلازل والتسونامي، وقد ضربت سلسلة من الزلازل البلاد مؤخرا، بما في ذلك زلزال بقوة 2ر7 درجة ضرب يوم الخميس في المنطقة القريبة من زلزال اليوم الأحد.

وحذرت الوكالة من احتمال حدوث زلازل أخرى، حيث هز زلزال بقوة 6ر5 درجة محافظة ياماناشي والمناطق المجاورة لها، والتي تقع بالقرب من جبل فوجي وغرب طوكيو، يوم الجمعة.