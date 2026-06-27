فرنسا: قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات معنا "عدائي ولا أساس له"

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو في بيان أن بلاده تأسف إزاء قرار بوركينا فاسو قطع العلاقات مع بلاده، واصفا هذا القرار بأنه "عدائي ولا أساس له" والذي يوضح الانجراف المثير للقلق لسلطات بوركينا فاسو

وأضاف المتحدث "تجرى حاليا مراجعة اتخاذ تدابير مماثلة ضرورية" وتابع أن فرنسا تراقب سلامة موظفي الحكومة الفرنسية والمواطنين في بوركينا فاسو وحثهم على توخي الحذر الشديد".

ولم يتضح ما الذي سيعقب قطع العلاقات الدبلوماسية ولا كيف ستتأثر سفارة فرنسا في بوركينا فاسو.

وكان المجلس العسكري في بوركينا فاسو قد أعلن في بيان أمس الجمعة أنه قطع العلاقات مع فرنسا، متهما إياها بـ"طموحات استعمارية جديدة صارخة" ودعم نشط لشبكات تخريبية وإرهابيين"، بدون تقديم أي دليل.