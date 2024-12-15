البرازيل توقف وزير الدفاع السابق للاشتباه بدوره في مخطط انقلابي

أوقِف وزير الدفاع السابق في عهد الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو السبت في البرازيل للاشتباه في أنه "أدار" خطة انقلاب مزعومة وحاول عرقلة التحقيق.

وكان الجنرال وولتر براغا نيتو وزيرا بين عامي 2021 و2022، ومرشح بولسونارو لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2022 وخسرها بولسونارو أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد أمر القاضي ألكسندر دي مورايس من المحكمة الفدرالية العليا بهذا التوقيف بسبب "مشاركة" الجنرال "الخطرة جدا" في مخطط الانقلاب، قائلا إنه كان له "دور فعلي في القيادة والتنظيم والتمويل"، ومتحدثا عن وجود "مؤشرات" إلى أنه "عمل مرارا على عرقلة التحقيق".

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس توقيف براغا نيتو.

وكانت الشرطة الفدرالية قد أوصت في نهاية نوفمبر بتوجيه الاتهام إلى بولسونارو (69 عاما) وعدد من المقربين منه، بمن فيهم براغا نيتو، للاشتباه في تورطهم في مخطط انقلاب لمنع تنصيب لولا.