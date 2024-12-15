إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء

اجتاح إعصار، أمس السبت، شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدى إلى انقلاب سيارات، وسقوط أشجار، وتدمير خطوط الكهرباء وتأثر آلاف الأشخاص بانقطاع الكهرباء، حسبما أفادت خدمات الطقس الوطنية الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية.

وكانت مقاطعة سانتا كروز، الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه.

وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية، تحذيرا من العواصف، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة أو ما يعادل حوالي 75 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد، ودعت السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ.