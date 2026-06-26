تصعيد أوكراني في روسيا وترامب يشيد بزيلينسكي

قُتل 5 أشخاص، أمس، بهجمات أوكرانية على روسيا وشبه جزيرة القرم، في حين أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأداء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب الدائرة مع روسيا.

وأفاد سيرغي أكسيونوف محافظ شبه جزيرة القرم، بمقتل شخصين، بينهما طفل، وإصابة اثنين آخرين إثر هجمات ليلية من أوكرانيا.

وقُتل شخص آخر في هجوم للقوات الأوكرانية على منطقة بلغورود، كما أودت ضربات بمسيّرات أوكرانية بشخصين في منطقة براينسك الحدودية، هما سائق في الـ23 من العمر وفتاة في الـ15، بحسب السلطات الإقليمية.

وفي الجانب الأوكراني، أعلنت شركة سكك الحديد عن مقتل أحد عامليها إثر ضربة أصابت قطاراً في منطقة زاباروجيا الجنوبية.

سياسياً، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب الدائرة مع روسيا، وذلك في ظل تكثيف الهجمات الأوكرانية بالمسيّرات في الفترة الأخيرة على مواقع روسية.

وأفاد ترامب في مؤتمر صحفي، الأربعاء، في البيت الأبيض، بأن زيلينسكي «يبلي بلاءً حسناً» في الحرب، في تناقض مع تصريح سابق له قال فيه إن الرئيس الأوكراني يفتقر إلى «أوراق ضغط ومساومة للانتصار».