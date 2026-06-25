ترامب يلمح إلى إمكان بيع تركيا طائرات "إف-35"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون "سعيدا للغاية" وذلك ردا على سؤال طُرح عليه الأربعاء بشأن بيع تركيا طائرات مقاتلة من طراز "إف-35".

وقال ترامب "من المرجح أن أقوم بخطوة ستسعده للغاية"، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين حول رغبة أردوغان في الحصول على هذه الطائرات المقاتلة، وعما إذا كان سيحمل معه "حقيبة هدايا كبيرة" خلال زيارته لأنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

وطورت مقاتلة "إف-35" الولايات المتحدة بالشراكة مع دول أخرى في حلف الناتو، وتركيا عضو فيه، في إطار برنامج أُطلق عليه اسم "جوينت فلايت فايتر".

غير أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات "إف-35" عام 2019، بعدما مضت أنقرة قدما في شراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.

غير أن ترامب عمل مذاك على تحسين العلاقات مع أردوغان، إلا أنه لم يذكر ما إذا كانت مشاركته في قمة الحلف ستتضمن زيارة رسمية لتركيا.

ورغم ميل ترامب لذلك، أوضح نائب الرئيس جاي دي فانس أن بيع تركيا مقاتلات "إف-35" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن" سيتطلب موافقة الكونغرس.

وقال فانس إن "هذه المسألة تتعلق حقا بالكونغرس، وتتمحور حول ضمان امتثال تركيا للقانون الأمريكي حتى تتمكن من الحصول على طائرات إف-35".