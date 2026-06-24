كيم جونغ أون يعلن تجهيز البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده "تزود البحرية أسلحة نووية" وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء، كاشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزنة 10 آلاف طن.

وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، إلا أن قادتها أكدوا مرارا أنهم لن يتخلوا عنه واصفين الأسلحة النووية بأنها ركيزة أساسية للردع في مواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاءت تصريحات كيم خلال تدشين السفينة الحربية "تشوي هيون"، إحدى سفينتين حربيتين بزنة 5 آلاف طن أطلقتهما الدولة المسلحة نوويا العام الماضي، في مدينة نامبو الساحلية الثلاثاء، وفق الوكالة الكورية المركزية.

وقال كيم خلال المراسم إن "برنامج تزويد البحرية الأسلحة النووية يمضي قدما وفق الجدول المخطط له".

وأضاف "هذا مسار استراتيجي ذو أهمية بالغة لأنه سيمكّننا من الحفاظ على جاهزية القوة النووية لدولتنا للعمليات المتعددة الأوجه والفعالة".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في السابق أن المدمرة "تشوي هيون" مجهزة بـ"أقوى الأسلحة" في حين أجرى كيم جولات تفقدية عدة للسفن من فئتها هذا العام، تضمّنت الإشراف على تجربة إطلاق صاروخ كروز من "تشوي هيون" في أبريل.

وقال كيم في خطابه "بعد تشوي هيون، سندخل قريبا المدمرة +كانغ كون+ الخدمة. وبعدها، سنطلق السفن الحربية الاستراتيجية بزنة 10 آلاف طن الواحدة تلو الأخرى".

وتابع أنه بموجب خطته، يفترض أن "تبني كوريا الشمالية سفينتين سطحيتين كل عام من فئة أعلى من تشوي هيون، بما في ذلك طراد بزنة 10 آلاف طن".

وأكد كيم أن "الحقبة التي كانت فيها قواتنا البحرية مجرد قوة مكلفة الدفاع عن المياه قبالة سواحلنا ولّت وأصبحت جزءا من الماضي".

وتملك البحرية الكورية الجنوبية أكثر من 10 سفن بزنة 5 آلاف طن مقارنة بسفينتين فقط لدى كوريا الشمالية.