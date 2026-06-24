ترامب يكشف سر شجاعته أمام الحشود





ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في بثها المباشر لتغطية التجمع الجماهيري الأخير للرئيس دونالد ترامب، أنه استدعى بعداً عاطفياً لافتاً لتفسير قدرته المستمرة على مخاطبة الحشود لساعات دون توقف، حيث كشف عن حوار دار بينه وبين أحد أصدقائه الذي سأله بدهشة عن كيفية وقوفه بثبات وشجاعة أمام تلك الآلاف المؤلفة، ليرد عليه ترمب قائلاً: "الحب الكبير من هؤلاء هو من يجعل الأمر سهلاً".

وجاء هذا التصريح ليفجر موجة من ردود الأفعال المتباينة والمتسقة مع الانقسام السياسي التقليدي في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث تلقفت الشبكة ذاتها التصريح بنبرة إشادة واضحة، معتبرة في تقريرها التحليلي اللاحق أن "هذه الكلمات تختزل السر وراء الكاريزما الاستثنائية لترامب، وتثبت أن الرابط العاطفي المتبادل مع قاعدته الشعبية هو الوقود الحقيقي لطاقته الخطابية الفريدة ونفوذه السياسي الممتد".

في المقابل، اتخذت وسائل الإعلام ذات التوجه الليبرالي زاوية تحليلية مغايرة تماماً في تعاطيها مع الحدث؛ إذ علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على المشهد مبيّنة أن "ترامب كالعادة يجيد تحويل المنصات السياسية إلى مسرح مخصص لتضخيم الذات، مستخدماً عبارات عاطفية مثل الحب الكبير كأداة دعائية ذكية تهدف إلى تعميق الولاء الشخصي الأعمى لجمهوره وتشتيت الانتباه عن القضايا السياسية الجوهرية".

ومن جانبها، شاركت شبكة "سي إن إن" في هذا السجال الإعلامي، حيث أشارت في تقريرها الإخباري إلى أن "الحديث عن الشجاعة والحب في هذا التوقيت ليس عفوياً، بل هو محاولة مستمرة من ترامب لإظهار قوته الحشدية والسياسية في مواجهة خصومه، من خلال تصوير مؤتمراته الانتخابية كتحالف شعبي وثيق يعتمد على الرابطة الإنسانية بدلاً من البرامج السياسية التقليدية"، لتبرز هذه التناولات المختلفة كيف نجحت جملة واحدة لترامب في إشعال منافسة حادة بين كبريات المنصات الإعلامية الأمريكية في تفسير أبعاد شعبيته وتأثيرها على المشهد الانتخابي.