دلسي رودريغيز: الإطاحة بمادورو وضعت فنزويلا على "المسار الصحيح"

اعتبرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو وضع فنزويلا على "المسار الصحيح".

وتولت رودريغيز التي شغلت سابقا منصب نائبة الرئيس، السلطة بعد اعتقال مادورو على يد قوات أمريكية خاصة خلال عملية عسكرية في كراكاس في يناير.

ومنذ ذلك الحين، أعادت رودريغز فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية في ظل رقابة مشددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي كلمة ألقتها في حفل أقيم في كاراكاس، احتفت رودريغيز باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن منذ اعتقال مادورو.

وقالت "شكّل الثالث من يناير 2026 نقطة تحول في السياسة الوطنية وفي نظرتنا للعلاقات الدولية".

أضافت بحضور ضيوف دوليين أن فنزويلا "لم تكن لتتخيل" في مثل هذا الوقت من العام الماضي حقبة ما بعد مادورو.

وتابعت "مرت ستة أشهر تقريبا، وأشعر أن هذا كان المسار الصحيح"، مشيرة إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين فنزويلا والولايات المتحدة "عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعادت كراكاس وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة، وخُففت العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعي ترامب للاستحواذ على مواردها الغنية.

ويقبع مادورو في سجن بنيويورك حيث يواجه تهما تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وكان نجل مادورو، نيكولاس مادورو غيرا، حاضرا خلال إلقاء رودريغز كلمتها أمام الحفل الاثنين.