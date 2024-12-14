إدخال بيلوسي مستشفى في لوكسمبورغ بعد تعرضها لإصابة

تعرضت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لإصابة استدعت نقلها إلى مستشفى، وذلك خلال رحلة إلى لوكسمبورغ لإحياء ذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية، وفق ما أعلن مكتبها.

وقال المتحدث باسمها إيان كراغر في بيان إن بيلوسي (84 عاما) كانت في الدوقية الكبرى مع وفد برلماني للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الأردين.

وأضاف أن النائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا "تعرضت لإصابة خلال حدث رسمي ونقِلت إلى مستشفى لإجراء فحوص".

وفقا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، سقطت السياسية الثمانينية المؤثرة على سلالم وأصيبت بكسر في وركها.

وقالت كراغر إنها "تتلقى حاليا علاجا ممتازا"، مضيفا أنها تواصل العمل وتأسف "لعدم تمكنها من حضور الفعاليات الأخرى" للوفد.

وفقدت بيلوسي، وهي أول امرأة تصبح رئيسة لمجلس النواب، هذا المنصب العام الماضي عندما استعاد الجمهوريون الغالبية في المجلس.

لكنها تحتفظ بقدر كبير من التأثير في الحزب الديموقراطي ويرجح أنها اتخذت وراء الكواليس خطوات في نهاية يوليو أسهمت جزئيا في قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.