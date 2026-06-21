أباطرة الذكاء الاصطناعي رؤساء دول جدد في قمة السبع

ترجم الكاتب مايك ألين في منصة "أكسيوس" الإخبارية مشهداً تاريخياً وصادماً يجسد إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي بشكل لم يكن يوماً قيد التخيل؛ حيث شهد الأسبوع الجاري تجمّع أقوى رؤساء الدول والحكومات في العالم في جبال الألب الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع السنوية، ولكن المفارقة الكبرى تمثلت في جلوس الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع القادة، ومعاملتهم كأنهم رؤساء دول وحكومات ذات سيادة وطنية.

وأكد ألين في تقريره عبر منصة "أكسيوس" على الأهمية البالغة لهذا الحدث، مشيراً إلى أن هذا المشهد يمثل بدقة المستقبل الذي يتصوره ويتوقعه العديد من القادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين لقطاع التقنية؛ حيث بات المشهد العالمي يتجه نحو نقاش مستمر، وأحياناً صراع محتدم، بين رؤساء الدول و"أباطرة التكنولوجيا" حول طبيعة الجهة التي تمتلك حق السيطرة الفعلية على الذكاء الاصطناعي، وتحديد القواعد والأنظمة المنظمة له، وصولاً إلى كيفية تطبيقه وإدماجه في مجالات الحوكمة وإدارة الأمن العالمي.