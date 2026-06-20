بعد تأجيلها.. واشنطن وطهران تستعدان لاستئناف المحادثات في سويسرا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران، بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وذكر موقع أكسيوس الجمعة نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أنّ ويتكوف في طريقه إلى سويسرا.

وتأتي زيارة ويتكوف في وقت "تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية" عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأربعاء، بحسب شبكة "سي إن إن".

وذكرت كل من "أكسيوس" و"سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مبعوث ترامب جاريد كوشنر سيصل أيضا إلى سويسرا لإجراء محادثات.

ويكتنف الغموض انطلاق المحادثات الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والتي كان من المقرر عقدها الجمعة في سويسرا، إلا أنّ نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي كان يعتزم التوجه إلى سويسرا للمشاركة فيها، ألغى زيارته.

أُرجئت المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة لترسيخ التفاهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة، من دون تحديد موعد جديد لها.