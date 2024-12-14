بيع وثائق «البيتلز» القضائية في مزاد

بيعت وثائق قانونية مرتبطة بفرقة البيتلز، ظلت منسية في الأدراج منذ سبعينات القرن الماضي، بسعر تجاوز 11 ألف دولار، وفق ما أعلنت دار المزادات داوسونز أول من أمس.

وتشمل هذه الوثائق نسخاً من محاضر اجتماعات لأحد مستشاري فرقة البيتلز واستدعاءات قضائية ونسخة من عقد الشراكة الأصلي للفرقة. وقد حصل عليها مشتر لم تُكشف هويته بمبلغ 9000 جنيه إسترليني.

وفيما عُزي انفراط عقد الفرقة إلى الاختلافات الإبداعية وضغوط الشهرة وتأثيرات مارستها زوجة جون لينون، يوكو أونو، تسلّط هذه الوثائق الضوء على المعارك القانونية التي أثرت أيضاً على الفرقة. وتحتل قضية عائدات الموسيقى والأفلام، موقعاً مركزياً في القضايا التي مزقت الفرقة. وجرى الإعلان عن انفراط عقد فرقة البيتلز في عام 1970 من جانب بول مكارتني، لكن لم تنتهِ عملية الانفصال من الناحية القانونية إلا في عام 1974.