كيف استقبلت بريطانيا صدمة «قطارات بيدفورد»؟





استنفرت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ البريطانية طاقاتها إثر وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة بيدفورد بشرق إنجلترا، مما أسفر عن شلل تام في حركة السكك الحديدية وتدفق مكثف لسيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع الواقع إلى الجنوب مباشرة من المدينة، وسط مخاوف وترقب بشأن حجم الإصابات والأضرار الناجمة عن هذا الاصطدام.

وفيما سارعت شرطة النقل البريطانية إلى تطويق المنطقة وتقييم الموقف الميداني بالتعاون مع خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بيدفوردشير التي حثت المواطنين على الابتعاد تماماً عن محيط الخطوط الحديدية، واكب الإعلام البريطاني الحدث بتغطية واسعة النطاق عكست حالة الصدمة والاهتمام البالغ بتفاصيل الحادثة وأبعادها على سلامة شبكة النقل في البلاد.

وفي هذا السياق، تابعت الصحف البريطانية الكبرى تطورات المشهد بدقة؛ حيث أفردت صحيفة ذا غارديان (The Guardian) تقريراً موسعاً ركزت فيه على التداعيات اللوجستية وتأثير الحادث على حركة المسافرين، مبرزةً إعلان شركة "تيمزلينك" عن الإغلاق الكامل لجميع الخطوط الحيوية الرابطة بين لوتون وبيدفورد، وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث يفتح مجدداً ملف الاستثمارات المطلوبة لتحديث أنظمة الإشارات الرقمية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواجهات المباشرة بين القطارات على الخطوط المزدحمة.

من جهتها، ركزت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) على الجانب الإنساني وعمليات الإجلاء، واصفةً أجواء الذعر التي سادت بين الركاب لحظة الاصطدام، ونقلت الصحيفة إشادات بجهود فرق الطوارئ التي هرعت للموقع في وقت قياسي للتعامل مع الموقف المعقد، مع التركيز على شهادات شهود العيان الذين سمعوا دوياً قوياً في المنطقة الجنوبية من بيدفورد قبل وصول مركبات الإسعاف.

وعلى نحو متصل، تناولت صحيفة The Independent (ذا إندبندنت) الحادثة من منظور فني وهيكلي، حيث أوضحت أن التحقيقات الأولية تتركز حول كشف الأسباب التقنية أو البشرية التي أدت إلى تواجد قطارين على نفس المسار في آن واحد، ونقلت الصحيفة مطالبات من نقابات عمال السكك الحديدية بضرورة إجراء تحقيق شفاف وفوري للكشف عن أي خلل في منظومة الأمان التشغيلي.

وفي ذات الإطار، واكبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) الحدث عبر تحديثات مستمرة، لافتةً إلى أن السلطات فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث لتسهيل عمل رافعات الإنقاذ وإخلاء العربات المتضررة، ونوهت الشبكة بأن هذا الخط يعد واحداً من الشرايين الرئيسية التي تربط وسط إنجلترا بالعاصمة لندن، مما يعطي الحادثة بعداً وطنياً يتجاوز النطاق المحلي لمدينة بيدفورد ويدفع باتجاه مراجعة شاملة لإجراءات السلامة المتبعة.