الفلبين: المساعدات الإماراتية منحت الأسر المتضررة أملاً في تجاوز آثار الزلزال

أشادت سعادة لورلي باكياو، عمدة مدينة جنرال سانتوس، بالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دولة الإمارات للمتضررين من الزلزال في جنوب الفلبين، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس القيم الإنسانية الراسخة للإمارات، ويسهم في تخفيف معاناة الأسر والأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

جاء ذلك خلال استقبالها لفريق الاستجابة الإماراتي الذي يتواجد في الفلبين لمتابعة ودعم المتضررين من الزلزال الذي وقع جنوب البلاد.

وقالت باكياو " إن الإمارات تثبت دائما أنها تمد يد العون للقريب والبعيد، وتقف إلى جانب الإنسان في أوقات المحن والكوارث".

وأضافت: " نثمّن وقوف دولة الإمارات إلى جانب شعب الفلبين في هذه الظروف الصعبة، فالمساعدات الإنسانية الإماراتية لا تعني فقط توفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، بل تمنح الأسر المتضررة شعوراً بالأمان والأمل، وتخفف من معاناة الأطفال الذين عاشوا لحظات قاسية بسبب الزلزال وما خلفه من خوف وفقدان وأضرار في المنازل والمرافق".