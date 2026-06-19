الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت سفينة بالمحيط الهادي

أعلن ​الجيش الأمريكي أمس الخميس مقتل ثلاثة ‌أشخاص في ​ضربة استهدفت سفينة شرق المحيط الهادي، وهو أحدث هجوم ضمن هجمات تصفها واشنطن بأنها استهداف "لإرهابيي المخدرات".

وفي التفاصيل، أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية في ‌وقت متأخر من مساء أمس الخميس "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات ‌خلال هذه العملية. ولم تتضرر أي ‌من القوات العسكرية الأمريكية".

, ‌تقوم إدارة الرئيس ‌دونالد ترامب باستهداف السفن التي تتهمها بنقل ​المخدراتو أسفرت غارات الجيش ​الأمريكي ⁠على ⁠مثل هذه السفن عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ سبتمبر.

أوضحت القيادة الجنوبية أن السفينة التي استهدفت أمس الخميس كانت تشغلها "منظمات مصنفة إرهابية" وكانت "تبحر عبر مسارات معروفة بأنها من ‌طرق تهريب المخدرات".