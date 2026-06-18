وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات إذا لم تفِ إيران بالتزاماتها

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الخميس أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات إذا لم تفِ إيران بالتزاماتها، مضيفا أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة أمريكي.

وقال هيغسيث إنه إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها فنحن قادرون تماما على إعادة فرض حصار صارم عليها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا، في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتهم في المجال الدفاعي.

وقال هيغسيث خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في مقره ببروكسل "أعلن اليوم مراجعة لمدة ستة أشهر (...) ستبحث وجود القوات الأمريكية وتمركزها في أوروبا".

وأشار الى أن مدة هذه المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة.

وشدد الوزير على أن الخطوة هدفها أيضا ضمان أن يكون "الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء... محددا بوضوح ومضمونا" للقوات الأمريكية، وذلك بعدما فرضت دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب في الشرق الأوسط.