تراجع شعبيته إلى مستوى قياسي.. الرئيس الكوري يون محاصر شعبياً وبرلمانياً

بات الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول محاصر شعبياً وبرلمانياً لاجباره على التنحي في اعقاب قرار محاولته فرض الأحكام العرفية الذي اسقط بعد ست ساعات فقط من البرلمان الكوري .

جلسة برلمانية

وبحسب وكالة الانباء الالمانية " د ب أ " فان المعارضة الكورية مصرة على عزل الرئيس حيث قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اقتراحاً جديداً لعزل الرئيس يون سيوك-يول أمس الخميس، ومن المقرر ان يعقد البرلمان الجلسة نهار اليوم الجمعة بحسب قوانين ولوائح البرلمان الكوري الجنوبي يجب طرح مقترح العزل للتصويت بين 24 و 72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.

كما يتطلب اقتراح العزل دعم ثلثي الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها 300 عضو على الأقل من أجل إقراره.

الصوت الشعبي الكوري

وسجل الصوت الشعبي الكوري ايضا ضغطاً مماثلاً على الرئيس الكوري حيث انخفضت شعبيته إلى مستوى قياسي جديد ، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.التي ذكرت في تقريرها اليوم :" أظهر استطلاع حديث للرأي اليوم الجمعة أن شعبية الرئيس يون سيوك-يول سجلت أدنى مستوى منذ توليه منصبه بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في الأسبوع الماضي".

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب" على 1,002 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من الثلاثاء إلى الخميس، انخفضت نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" بمقدار 5 نقاط مئوية عن استطلاع الرأي السابق إلى 11%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في مايو 2022.

وارتفعت التقييمات السلبية إلى مستوى قياسي بلغ 85%، وهو أعلى مستوى منذ تولي "يون" منصبه.

تراجع قياسي

وقد سجل معدل تأييد الرئيس يون أعلى مستوى له عند 53% في الأسبوعين الأول والثاني من يونيو عام 2022 في أعقاب توليه منصبه، وبلغ المتوسط خلال فترة الولاية 31%.

وأشار 22% من المشاركين في الاستطلاع إلى الدبلوماسية كأسباب للتقييم الإيجابي، و10% إلى إعلانه الأحكام العرفية، بينما أجاب 49% من المجيبين بأن حالة الأحكام العرفية كانت سببا رئيسيا في التقييم السلبي ويليها الاقتصاد والمعيشة والأسعار بنسبة 8%.

واتفق 75% من المستطلعين على عزل الرئيس يون، مقابل 21% في المعارضة.

وأشار 71% إلى أن حالة الأحكام العرفية كانت تمردا، وأجاب 23% أنها ليست تمردا.

حزب سلطة الشعب الحاكم

ومن جانب آخر، انخفضت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم بنسبة 3 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق إلى 24% بينما ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 40%.

وسجلت نستا حزب إعادة بناء كوريا، وحزب الإصلاح الجديد 8% و4% على التوالي.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1 نقط مئوية، مع نسبة ثقة 95%.