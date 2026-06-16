ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر "حزب الله"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد اتفاقها معها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا، عقب محادثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، "لن نستثمر أي أموال" في إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن "الجحيم" سينزل عليها إن فعلت ذلك.

وأضاف ترامب أنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا "تهتم" بمسألة "حزب الله" في لبنان، وأنه إذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة دون قتل آخرين فعلى سوريا أن تقوم بها.

وأضاف ‌ترامب، أنه ⁠عبر لإسرائيل عن ⁠استيائه من ⁠هجومها على بيروت واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع ‌حزب الله بدلا من إسرائيل.

رغم ذلك، اعتبر ترامب أن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد.