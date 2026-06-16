ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة واشنطن

نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم برّاك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي "تطلّع الرئيس (دونالد) ترامب" لاستقباله في البيت الأبيض في "منتصف يوليو" للبحث في العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية في بغداد في بيان مشترك الثلاثاء.

وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه في منتصف مايو وتعهّده حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران على وقع ضغوط أمريكية.

وأكّد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي الأسبوع الماضي أن زيارة الزيدي للولايات المتحدة تتضمّن "عدة ملفات (...) في صدارتها الجانب الاقتصادي"، في وقت يسعى العراق إلى جذب استثمارات ضخمة لا سيّما في قطاع النفط.