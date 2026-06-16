زلزال قوي يضرب وسط إندونيسيا

ضرب زلزال سطحي شديد بقوة 6,7 درجات منطقة سولاويسي في وسط إندونيسيا اليوم الثلاثاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار.

ووقع الزلزال على عمق محدود عند الساعة 10,27 صباحا بالتوقيت المحلي (03,27 ت غ)، في منطقة تقع جنوب شرق بالو في مقاطعة سولاويسي الوسطى.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا بأن سكان بالو وسيغي، شعروا بالزلزال بقوة، لكنها أوضحت أن لا خطر بأن تنجم عنه موجات مدّ بحري (تسونامي).

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا، زلازل متكررة بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.

ويمتد هذا القوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تتصادم الصفائح التكتونية، من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.

وفي عام 2018، أدى زلزال بقوة 7,5 درجات وتسونامي تَبِعه في بالو إلى مقتل أكثر من 2200 شخص.