جنيف تترقب تظاهرات عشية قمة مجموعة السبع

تترقب جنيف الأحد خروج آلاف المتظاهرين وسط انتشار أمني مكثف بعد أكثر من 20 عاماً على أعمال شغب رافقت قمة مجموعة الثماني عام 2003عشية انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا.

ويعتزم ائتلاف "لا لمجموعة السبع"، الذي يضم أكثر من 60 جمعية ونقابة ومجموعة يسارية، التنديد بـ"الفاشية والإمبريالية" وتقديم "رد دولي" على السياسات التي تدعو إليها مجموعة السبع، وذلك قبل يوم من بدء القمة السنوية للدول السبع والتي تستمر ثلاثة أيام

.وستكون قمة مجموعة السبع من أولى التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، ما أدى إلى تفاقم التوترات على جانبي الأطلسي وهز أركان الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يناقش القادة ملفات شديدة الحساسية من بينها إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن، في وقت يؤكد ترامب أن اتفاقا قد يُوقّع الأحد.