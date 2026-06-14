مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في قطاع غزة

قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية اليوم الأحد في قطاع غزة .

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، تم قتل شاب (30 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ونقل "المركز الفلسطيني للأعلام" عن مصادر محلية مقتل مواطن (39 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بطنه على مفترق السرايا أمس.

وأفاد مصدر طبي بمقتل طفل (13 عامًا) قبيل منتصف الليل برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس، وهو ما يرفع عدد القتلى أمس إلى أربعة بنيران قوات الاحتلال في مختلف أرجاء قطاع غزة.