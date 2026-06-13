بكين تعارض الخطوة الأمريكية لإدراج شركات صينية على قائمتها العسكرية

ذكرت الصين اليوم السبت أنها تعارض بشدة إضافة الولايات المتحدة العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وقالت إن الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال قمتهما الشهر الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أضافت يوم الاثنين الماضي العديد من الشركات الصينية غير المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات (بي.واي.دي) لصناعة المركبات الكهربائية وعلي بابا وبايدو وهما من عمالقة التكنولوجيا إلى قائمتها التي تسعى إلى تحديد شركات صينية تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول إلى تعاقدات دفاع أمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم السبت في بيان إنه بإضافة تلك الشركات إلى القائمة "تجاهل الجانب الأمريكي اتفاق رئيسي الدولتين في بكين".

وأضاف المتحدث "تجاهلت الولايات المتحدة المصالح العامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وعممت باستمرار مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر".