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ترامب يعتزم مناقشة إزالة ألغام مضيق هرمز مع حلفاء مجموعة السبع

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وكالات

يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مناقشة جهود إزالة الألغام من مضيق هرمز مع الحلفاء خلال قمة مجموعة السبع التى تنطلق فى الخامس عشر من الشهر الجارى ، في ظل تزايد الثقة في الاتفاق النووي مع إيران.

ويشارك الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا، في حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أفاد مسؤول كبير في الادارة الامريكية السبت.

وصرح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته للصحافيين بأن "الرئيس ترامب سيشارك في جلسة عمل مع قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني زيلينسكي".

وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 يونيو.