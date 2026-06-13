عواصف رعدية تؤخر إزالة اسم ترامب من واجهة مركز كينيدي

أكد مركز كينيدي أن "عملية إزالة (اسم ترامب) جارية حاليا" من المبني، وستنتهي في الساعات الأولى من الصباح بالتوقيت المحلي.

وبقي اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واجهة مركز كينيدي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، على الرغم من موعد نهائي حددته المحكمة أمس الجمعة لإزالة الإشارات إلى ترامب من المبنى وجوانب أخرى من عمليات هذا المكان الشهير للفنون الاستعراضية.

وتم نصب سقالات أمس الجمعة، حول جزء من المبنى الذي يحمل اسم ترامب، لكن بعد منتصف الليل بقليل، طلب مركز كينيدي من قاض تمديد الموعد النهائي حتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت الشرقي بسبب عواصف رعدية اجتاحت منطقة واشنطن، مما تسبب في حدوث تأخير.

وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت محاولة أخيرة قامت بها قيادة مركز كينيدي لإبقاء اسم الرئيس دونالد ترامب على المبنى، ما ترك للمؤسسة خيارات قليلة غير إزالة الاسم في الساعات المقبلة.

وفي الشهر الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر بأن اسم ترامب تمت إضافته بشكل غير قانوني إلى منشأة الفنون المسرحية الشهيرة في واشنطن وأمر بإزالته بحلول يوم الجمعة. وفي وقت متأخر من مساء الخميس، بذل مجلس إدارة المركز الذي اختاره ترامب جهدا في اللحظة الأخيرة لإبقاء اسمه على واجهة منشأة الفنون المسرحية الشهيرة، وهو الطلب الذي رفضه كوبر.