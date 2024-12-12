رئيس الوزراء المجري يقترح على بوتين هدنة في أوكرانيا خلال عيد الميلاد

أعلن الكرملين الخميس أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اقترح هدنة لمناسبة عيد الميلاد في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق.

وكان رئيس الوزراء المجري، وهو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين احتفظوا بعلاقات مع موسكو، قال الأربعاء إن أوكرانيا رفضت الاقتراح، لكن كييف أكدت أنها لم تناقش المبادرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "خلال محادثة هاتفية، قدم أوربان اقتراحا بإجراء عملية تبادل كبيرة للأسرى عشية عيد الميلاد والإعلان عن وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف أن روسيا قدمت "مقترحاتها" بشأن التبادل إلى السفارة المجرية في موسكو "في ذلك اليوم"، مؤكدا دعم "جهود أوربان".

ومن المقرر أن يلتقي أوربان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت لاحق الخميس في إطار ما يسميه "مهمة سلام".

تعرضت المجر لانتقادات شديدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار اتصالاتها مع الكرملين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الهجوم الروسي في أوكرانيا.