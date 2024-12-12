إصابة 4 أشخاص في اصطدام طائرة صغيرة بسيارات في تكساس

أصيب أربعة أشخاص، أمس “الأربعاء”، في حادث اصطدام طائرة صغيرة ثنائية المحرك بثلاث سيارات، بعد هبوطها على طريق سريع في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى تحطمها وانشطارها إلى نصفين وتناثر حطامها على الطريق.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن الطائرة من طراز "بايبر بي إيه 31" وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متنها، مشيرا إلى أنها ستحقق في الحادث ، فيما لم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور.

من جهتها قالت إيلين مويا ، نائبة قائد شرطة مدينة فيكتوريا، في مؤتمر صحفي، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات غير خطيرة بعد الحادث الذي وقع مساء الأربعاء في مدينة فيكتوريا بالولاية، وتم نقل الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى.