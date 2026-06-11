الأمم المتحدة: انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم في 2025

أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر اليوم الخميس انخفاض أعداد اللاجئين حول العالم خلال عام 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد.

وقالت المفوضية إن 6ر41 مليون شخص فروا من العنف والصراع في أوطانهم العام الماضي، بانخفاض بنسبة 3% مقارنة بعام 2024.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح إن الانخفاض يرجع جزئيا إلى ارتفاع حالات العودة على الرغم من أن الكثير منها لم يكن طوعي.

وحذر من أن إجبار الأشخاص على العودة إلى دول مازالت غير آمنة و لا توجد بها وسيلة معيشة لهم يمكن أن يؤدي لاندلاع موجات نزوح جديدة.

ومن أكبر المجموعات التي عادت إلى بلادها كان الملايين من الأفغان، حيث تم إجبارهم على مغادرة باكستان وإيران خلال عام 2025، على الرغم من أنهم كانوا يعيشون هناك لأعوام في بعض الحالات.

وقالت المفوضية إن 4ر5 مليون شخص جديد فروا إلى الخارج العام الماضي بسبب الصراع والاضطهاد. ويقيم نحو الثلثين بالقرب في دول قريبة من أوطانهم، غالبا تعاني من تحديات اقتصادية.