في عملية "قياسية".. تشيلي تضبط 100 طن من المخدرات

أعلنت السلطات التشيلية أمس الاثنين ضبط أكثر من 100 طن من المخدرات مخبأة في شحنات أخشاب متجهة إلى أوروبا، مشيدة بعملية قياسية بالنسبة إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الجمارك "بفضل جهد مشترك بين النيابة العامة والشرطة البحرية والجمارك، ضبط 1080 طنا من الخشب المحشو بأنواع مختلفة من المخدرات، ما يمثل ضربة تاريخية للجريمة المنظمة في بلادنا".

وأضاف البيان أن المخدرات التي عُثر عليها في الأخشاب كانت في أغلبها من الكوكايين والكيتامين بقيمة تجزئة تقديرية تبلغ 8,3 مليارات دولار في السوق الأوروبية. وبعد تحقيق استمر ستة أشهر، حددت السلطات 45 حاوية آتية من بوليفيا تحتوي على الأخشاب المحشوة بالمخدرات.