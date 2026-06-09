البرازيل تعلّق لقاح "حمى الضنك" بجرعة واحدة بعد تسجيل وفاتين

أعلنت الحكومة البرازيلية تعليق استخدام أول لقاح أحادي الجرعة في العالم ضد "حمى الضنك" بشكل مؤقت، عقب رصد حالتي وفاة يُشتبه في ارتباطهما باللقاح.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن أكثر من 500 ألف شخص، غالبيتهم من العاملين في القطاع الصحي، تلقوا منذ مطلع العام اللقاح الذي طوّره معهد بوتانتان الحكومي، بعد اعتماده من السلطات الصحية في نوفمبر الماضي.

وأكد وزير الصحة ألكسندر باديليا أن السلطات لا تملك حتى الآن أدلة كافية لإثبات وجود علاقة مباشرة بين اللقاح وحالتي الوفاة، إلا أن قرار التعليق جاء كإجراء احترازي لحين استكمال التحقيقات.

ويُعد هذا اللقاح أول لقاح في العالم يُعطى بجرعة واحدة للوقاية من حمى الضنك، التي ينقلها البعوض وقد تتسبب في مضاعفات خطرة قد تصل إلى الوفاة.