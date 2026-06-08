انطلاق محادثات في القاهرة لتعزيز الهدنة في غزة

تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة "حماس"، بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني مطّلع وكالة فرانس برس.

وبدأت المباحثات الأحد في وقت يشهد القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم هدنة معلنة منذ العاشر من أكتوبر.

ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك، إلى جانب ممثلين عن حركة "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية، في إطار الجهود الرامية إلى التقدُّم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل برعاية أمريكية.

وبحسب المصدر، من المقرّر أن يلتقي الوسطاء وفدا من "حماس" قبل ظهر الاثنين، على أن يعقب ذلك اجتماع موسّع يضمّ جميع الفصائل المشاركة.