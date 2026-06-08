ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 12 شخصاً

قال مسؤولون إن زلزالا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين اليوم الاثنين، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين معظمهم في مباني لحقت بها أضرار، كما ارتفعت أمواج البحر لنحو متر على السواحل القريبة.

وقال تيريسيتو باكولكول مدير المعهد الفلبيني لرصد النشاط البراكي والزلزالي إن مركز التحذير من موجات المد العاتية " تسونامي" قال إن التهديد من تسونامي زال بصورة كبيرة بعد خمس ساعات من وقوع الزلزال في منطقة مينداناو. وأضاف أنه لم ترد تقارير بشأن وقوع أضرار أو خسائر بشرية جراء تسونامي.