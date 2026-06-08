فيديو.. الأرض تهتز في الفلبين والرعب يجتاح أطفال المدارس

اجتاحت مقاطع فيديو توثق لحظات وقوع الزلزال العنيف في الفلبين منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت مشاهد مرعبة لحظة اهتزاز الأرض بشكل عنيف داخل إحدى المدارس خلال أول يوم دراسي.

وأظهرت اللقطات حالة من الذعر في مدرسة ماهاياهي الابتدائية بمنطقة دافاو أوكسيدنتال، إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، والذي وقع أثناء مراسم رفع العلم الصباحية.

وسارع المعلمون والطلاب إلى تطبيق بروتوكولات السلامة والتأهب للكوارث المعتمدة داخل المدرسة، حيث تم إخلاء الموقع بشكل منظم حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت إدارة المدرسة تعليق الدراسة مؤقتا عقب الزلزال، إلى حين الانتهاء من تقييم سلامة المباني والمرافق والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب من جديد.

وكان زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وانهيار مبانٍ وفق الشرطة، في حين أدت الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأفادت وكالة فرانس برس "تضررت العديد من المباني، لكن لا يمكن حصرها حاليا".

وضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6,1 درجات المنطقة بعد قرابة ساعتين من الزلزال، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووصلت موجات مد عاتية "تسونامي" بارتفاع يصل إلى 3 أقدام إلى بعض السواحل الفلبينية، في حين حث الرئيس الفلبيني ماركوس السكان على التوجه إلى مناطق مرتفعة.