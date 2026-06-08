موجات تسونامي بارتفاع 3 أقدام تصل إلى سواحل الفلبين

وصلت موجات مد عاتية "تسونامي" بارتفاع يصل إلى 3 أقدام إلى بعض السواحل الفلبينية اليوم الاثنين، في حين حث الرئيس الفلبيني ماركوس السكان على التوجه إلى مناطق مرتفعة.

وكان زلزال بقوة 7,8 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وانهيار مبانٍ وفق الشرطة، في حين أدت الكارثة إلى إطلاق تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مينداناو.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على فيسبوك مركزا تجاريا وهو ينهار ويتحول إلى ركام في مدينة جنرال سانتوس في المقاطعة، بينما انهار مبنى في مدرسة محلية.

وأفادت وكالة فرانس برس "تضررت العديد من المباني، لكن لا يمكنني حصرها الآن لأننا منشغلون بعمليات الإنقاذ الجارية"، مؤكدا وقوع وفاة واحدة على الأقل وأربع إصابات.

وضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 6,1 درجات المنطقة بعد قرابة ساعتين من الزلزال، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على ساحلها المطل على المحيط الهادئ، من جزر أوكيناوا الشمالية إلى شرق طوكيو. ومن المتوقع أن تصل الأمواج إلى الساحل الياباني قرابة الساعة 11,30 صباحا بالتوقيت المحلي (02,30 بتوقيت غرينتش)، على ألا يتجاوز ارتفاعها مترا واحدا.

وقالت الوكالة "يجب على من هم في البحر الخروج من المياه فورا والابتعاد عن الشاطئ. ستبقى التيارات قوية، لذلك يرجى عدم دخول البحر أو الاقتراب منه حتى يرفع التحذير".

وأصدرت إندونيسيا أوامر بإجلاء المناطق الشمالية تحسبا لموجة تسونامي عقب الزلزال.