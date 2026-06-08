تحطم طائرة خاصة في الدومينيكان ومقتل الطيار ومساعده

قُتل شخصان في تحطم طائرة خاصة أمس الأحد على مدرج مطار لا رومانا الدولي في شرق جمهورية الدومينيكان، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الوطنية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا ضخما من الدخان في المطار، فيما كانت شاحنات ترش المياه في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأعلن معهد الطيران المدني في الدومينيكان مقتل الطيار ومساعده وأضاف في بيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وجود ركاب" في الطائرة.

وأشار إلى أن "الطائرة أعلنت حالة طوارئ على مسافة نحو 16 ميلا بحريا جنوب غرب لا رومانا" وتحطمت أثناء عودتها إلى المطار.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادثة.

وتُعد السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد جمهورية الدومينيكان التي يبلغ عدد سكانها 11,6 مليون نسمة وتقع في منطقة البحر الكاريبي.

وفي العام 2021، لقي تسعة أشخاص حتفهم في حادثة تحطم طائرة خاصة بعد إقلاعها من مطار لاس أميريكاس الدولي في العاصمة سانتو دومينغو.