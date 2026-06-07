أمريكا.. إصابة 12 شخصاً في إطلاق نار في ولاية أوهايو

أسفر إطلاق النار الذي وقع أمس السبت قرب مهرجان محلي في توليدو بولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة 12 شخصا على الأقل بالرصاص، فيما لم يتم توقيف أي مشتبه بهم وفق الشرطة.

وقامت السلطات بتمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم واستجواب شهود ومراجعة مقاطع فيديو ملتقطة بهواتف محمولة، فيما تشتبه الشرطة بأن شخصين على الأقل تبادلا إطلاق النار قرب مهرجان أولد ويست إند.

وقال نائب قائد شرطة توليدو جوزف هيفيرنان لصحافيين "أصيب 12 شخصا بالرصاص... اثنان منهم في حالة حرجة"، مضيفا أنه لم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن.

وأضاف أنه يبدو أن هناك شخصين على الأقل متورطان في الحادثة وأنها "على الأرجح كانت تبادلا لإطلاق النار".

وتجري عملية بحث نشطة في المنطقة وتناشد السلطات أفراد المجتمع التقدم بأي معلومات يمكن أن تساعد في الوصول إلى مطلقي النار.

وقال اللفتيننت في الشرطة دان غيركن إن متوسط عمر الضحايا كان في مقتبل العشرينات، معربا عن قلقه إزاء حجم العنف.

ومهرجان أولد ويست إند هو تجمع سنوي شهير للموسيقى الحية وحفلات الشوارع في حي تاريخي في مدينة توليدو. وأفاد شرطيون بأنه كان هناك وجود أمني كثيف في موقع التجمع وقت وقوع إطلاق النار.

وتنتشر الأسلحة النارية بكثرة في الولايات المتحدة ويموت آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد متأثرين بجروح ناجمة عن إطلاق النار كل عام.