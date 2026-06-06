حزب "الصراصير" الهندي ينظم أول احتجاج له.. ماذا يريد من الحكومة؟

خرج المئات من مؤيدي "حزب الصراصير الشعبي"، تلك المزحة التي انتشرت على شبكة الإنترنت وحظيت بملايين المتابعين في الهند، إلى شوارع العاصمة نيودلهي لأول مرة اليوم السبت.

وبذلك، تنتقل هذه الحركة بنشاطها من الشاشات إلى أرض الواقع، في أول اختبار جدي لقدرتها على تحويل الزخم الإلكتروني إلى حراك شعبي حقيقي.

ويمثل الاحتجاج الذي نظمه الحزب في منطقة "جانتار مانتار" الشهيرة بالعاصمة أول دخول له إلى معترك السياسة الميدانية، وذلك بعد أسابيع من هيمنته على وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام وسائل الإعلام، مما أكسبه الملايين من المتابعين وتأييداً واسعاً بين فئة الشباب في الهند.

واحتشد المئات، وغالبيتهم من الشباب الهندي، في قلب منطقة الاحتجاجات قرب مبنى البرلمان، وكان بعضهم يرفع لافتات ويضع أقنعة على شكل صراصير.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المحتجين، وبينهم طلاب مدارس، رفعوا لافتات كتب عليها: "الصرصور لا يموت أبداً"، و"كم مرة ستتسرب أوراق الامتحان أيتها الحكومة؟".

وردد المتظاهرون هتافات مثل: "بهارات ماتا كي جاي" (النصر للهند الأم)، و"هم ناهي دارينجي" (لن نخاف)، في مشهد رصدته أعداد كبيرة من قوات الشرطة المنتشرة في المكان.