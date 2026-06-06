ترامب يطلب من مدير الاستخبارات الجديد فصل موظفين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" نشرت أمس الجمعة أنه يريد من مدير الاستخبارات المقبل أن يبدأ عملية فصل موظفين.

وصرح ترامب بأنه أخبر بيل بولتي، وهو الرئيس السابق للوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان ويفتقر إلى الخبرة في الأمن القومي وقد عيّنه الرئيس الجمهوري مديرا للاستخبارات الثلاثاء خلفا لتولسي غابارد، بأن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "غير ضروري أو كبير جدا".

وقال ترامب للصحيفة "أرغب في رؤيته أصغر حجما. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك". وعندما سُئل عما إذا كان يدعو بولتي إلى فصل موظفين قال ترامب إنه يريد منه "بدء العملية".

وفي تصريح آخر أدلى به من الطائرة الرئاسية الجمعة قال ترامب لصحافيين "إذا قام بتقليص العدد، فلن أمانع ذلك"، مضيفا أن عدد الموظفين في مكتب بولتي كان "مرتفعا جدا لفترة طويلة جدا".

واستنكر الديموقراطيون تعيين ترامب لبولتي الثلاثاء للإشراف على وكالات الاستخبارات الأمريكية البالغ عددها 18، مشيرين إلى تاريخ هذا المسؤول الموالي له في استهداف أعداء الرئيس أثناء توليه منصب رئيس الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان.