دبلوماسية جسور السلام.. جهود الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 7471 أسيراً

أعلنت الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيراً من الجانب الروسي و185 أسيراً من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7471 أسيراً.

وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة الإمارات، باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 24 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى. إلى ذلك، أحدثت تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، اختراقاً في جدار أزمة الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا، عبر اقتراحه لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واستعداده لوقف إطلاق نار شامل، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه دعوة زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم التكتل أنيتا هيبر: «نؤكد مجدداً أن أوكرانيا تريد السلام، وأوروبا تريد السلام»، كما رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالدعوة، معتبراً أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات والتوصل إلى سلام دائم.

ويعتزم زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الاجتماع غداً مع زيلينسكي، لبحث سبيل يهدف إلى إشراك روسيا في المفاوضات لإنهاء الحرب.