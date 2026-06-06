الإمارات تنجح في إطلاق 370 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

وزارة الخارجية تثمّن تعاون البلدين في إنجاح جهود الوساطة

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيراً من الجانب الروسي و185 أسيراً من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في 24 وساطة إلى 7471 أسيراً.

وثمّنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً، وتقديرهما لحرص الدولة على دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 24 وساطة، والتي تأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

بدوره، ثمّن ​الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعادة بلاده 185 جندياً إلى الوطن في أحدث عملية تبادل لأسرى الحرب مع روسيا.

وأضاف في ​منشور على ​منصة «⁠إكس»: «من بين ​هؤلاء ⁠من عادوا ⁠بعد سنوات من ⁠الأسر في روسيا حيث كانوا محتجزين منذ عام 2022».

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الإفراج عن 185 عسكرياً روسياً من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «في الخامس من يونيو أُعيد 185 جندياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وتم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أن الجنود الروس العائدين موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث تعمل معهم مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا.

وأكمل البيان: «بعد تلقيهم الدعم النفسي والطبي اللازم، سيُنقل الجنود الروس إلى روسيا الاتحادية لمتابعة العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية».

وأشار البيان إلى أن دولة الإمارات، قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس. وفي 15 مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 205 عسكريين روس كانوا أسرى لدى القوات المسلحة الأوكرانية، مقابل تسليم 205 أسرى من قوات نظام كييف.

وذكرت الوزارة في بيان: «في 15 مايو عاد 205 عسكريين روس من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفي المقابل نُقل 205 أسرى حرب أوكرانيين إلى الجانب الأوكراني».