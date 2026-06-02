تحطم طائرة تدريب عسكرية في تايوان ومقتل طيارَيها

أدى تحطم طائرة تدريب عسكرية في تايوان اليوم الثلاثاء خلال تمرين يشمل محاكاة لعطل يطرأ على المحرك، إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها، وفق بيان لوزارة الدفاع التايوانية.

وأفادت الوزارة أن طائرة التدريب من طراز "تي-34" تحطمت عند الساعة 8,08 صباحا (00,08 ت غ) على مدرج قاعدة غانغشان الجوية بمدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.

وشكل سلاح الجو التايواني فريق عمل للتحقيق في أسباب الحادث. ولم يُكشف عن هوية الطيارين سوى برتبتيهما واسم عائلتيهما، وهما المقدمان لو وغو.

وامتنع متحدث باسم سلاح الجو عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عند تواصل وكالة فرانس برس معه.

وفي يناير الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة تايوانية من طراز "أف-16" في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة خلال مهمة تدريب روتينية.

ويُعتقد أن الطيار قفز من الطائرة، لكن لم يتم العثور على جثته حتى الآن.