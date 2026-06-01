ماكرون: فرنسا وحلفاؤها يعترضون ناقلة نفط روسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناقلة "تاغور" احتُجزت صباح الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين.

وأضاف "من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات".

ومنذ سبتمبر من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الروسي، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات.

وغالبا ما تغيّر سفن "الأسطول الشبح" الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ"تبديل الأعلام"، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها.

وفرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.