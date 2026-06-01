البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا

أعلنت السلطات البرازيلية عزل رجلين قدِم أحدهما من جمهورية الكونغو الديموقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا، رغم استبعاد الفيروس لدى أحدهما.

وعزّزت البرازيل إجراءاتها الاحترازية مع انتشار هذا الفيروس الفتاك في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا. لكن وزارة الصحة أشارت الأحد إلى عدم وجود "تأكيد" لإصابة الرجلين بفيروس إيبولا، دون تحديد جنسيتيهما.

وفي ريو دي جانيرو، أعلنت أمانة الصحة السبت عزل رجل كان وصل من أوغندا إلى البرازيل في 22 مايو، و"ظهرت عليه أعراض فيروسية مثل السعال والقشعريرة والإسهال".

وأكّدت وزارة الصحة الأحد أن نتائج فحوص الرجل جاءت إيجابية للملاريا و"سلبية لإيبولا".

لكن السلطات أشارت إلى أنه "سيبقى في العزل" حتى ينتهي التحقيق.

وأعلنت حكومة ولاية ساو باولو في بيان السبت، أن رجلا يبلغ 37 عاما قدِم من جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تتفشى موجة جديدة من فيروس إيبولا في الشرق، "ظهرت عليه أعراض مثل الحمى، ما يستوفي معايير تعريف حالة مشتبه بإصابتها" بإيبولا. ولم يحدد البيان تاريخ دخول الرجل إلى البرازيل.

وعُزل المريض احترازيا في معهد متخصص بالأمراض المعدية.

ولاحقا، تم تشخيص إصابته بنوع حاد من التهاب السحايا، لكن يتواصل التحقيق بشأن إصابته بإيبولا "حتى الانتهاء من الاختبارات المحددة"، بحسب ما أعلنت ريجيان دي باولا المسؤولة في منسقية مكافحة الأمراض في الولاية، في بيان الأحد.

وتقول وزارة الصحة إن "خطر انتقال المرض إلى البرازيل وأمريكا الجنوبية يعتبر منخفضا جدا".

تعد الكونغو الديموقراطية من بين أفقر دول العالم، وأعلنت سلطاتها في 15 مايو تفشيا جديدا لإيبولا في البلاد التي يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي.

ورصد فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية شديدة العدوى، في ثلاث مقاطعات من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وكذلك في أوغندا المجاورة، حيث أكّدت السلطات الجمعة تسجيل إصابتين جديدتين، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا إلى تسع حالات.

وفي الكونغو الديموقراطية، سُجّلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها، وفق حصيلة أصدرتها الخميس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي.