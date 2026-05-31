ترامب: القاضي الذي أزال اسمي من مركز كينيدي "كاره ومناهض"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت القاضي الاتحادي الذي منع تجديده لمركز كينيدي بأنه "كاره ومناهض لترامب" وتوقع أن مركز الفنون الأدائية الأبرز في البلاد والذي أراد إغلاقه لإجراء إصلاح شامل لمدة عامين سيتم "إغلاقه قريبا، وربما لن يفتح مرة أخرى أبدا".

وفي منشور مطول على منصته "تروث سوشيال"، استشاط ترامب غضبا بشأن القرار الصادر يوم الجمعة من قاضي المحكمة الاتحادية الجزئية الأمريكية كريستوفر كوبر، والذي أمر أيضا بإزالة اسم ترامب من المركز، وقال ترامب، الذي بدا غاضبا بوضوح من أحدث انتكاسة قانونية له، إنه "من المستحيل أن أعامل بإنصاف"، رابطا حكم كوبر بخسائر سابقة، بما في ذلك رفض المحكمة العليا في فبراير لتعريفاته الجمركية الشاملة.

وهدف منشوره إلى تقديم الحجج المؤيدة للمشروع حتى وهو يقول إنه يتخلى عنه، وبعد ساعات من قرار كوبر، قال ترامب إنه يتراجع عن التجديدات ويتخذ الترتيبات للتنازل عن السيطرة للكونغرس على ما كان يعرف، حتى الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، باسم مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية.

وفي منشور آخر يوم السبت، استشهد ترامب بحادثة مركز كينيدي أثناء تطرقه إلى تراجع مجموعة من الموسيقيين عن المشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس البلاد.

وكتب ترامب: "ألغوه، تماما كما ألغيت مشاركتي مع مركز كينيدي الفاشل وغير الآمن للتواجد فيه، لأن قاضيا اتحاديا فاسدا ومليئا بتضارب المصالح قال إنه لا ينبغي السماح لي بقضاء وقتي ومالي من أجل جعل المركز عظيما مرة أخرى".

ولم يذكر البيت الأبيض على الفور ما إذا كان ترامب سيستمر في العمل كرئيس لمجلس إدارة المركز.